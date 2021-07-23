Вот это да!

Украинская певица Оля Цибульская которую экс-супруга певца Михаила Хомы (Дзидзьо) винит в их разводе, поделилась пикантными подробностями о своем райдере и не только

Певица ответила на интересные вопросы ведущей Александры Кучеренко в программе "33 за 3".

Цибульская рассказала, что как-то поняла, что организаторы концертов не читают райдеры, и решила повеселиться.

«Как-то мы поняли, что организаторы райдеры не читают. И написали, что мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора», — призналась Цибульская.

Также она рассказала, что ее самый дорогой клип обошелся почти в 20 тысяч долларов. Это было видео на песню «Дівчинка».

Кроме того, исполнительница назвала самый дорогой подарок от поклонника: "Была картина одного известного художника, которая висела в Париже. Один "кавалер" прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки "просто так", поэтому я ее вернула".

Напомним, Цибульская ошеломила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…»

Как сообщала Politeka, замешанная в разводе Dzidzio Цибульская приголубила Олега Винника: "Я первая волчица"

Также Politeka писала, что Цибульская в костюме медсестры оказалась верхом на Козловском, кадры попали в сеть.