Відома українська співачка Оля Цибульська гостро відповіла хейтерам

Оля Цибульська опублікувала красиве фото зі своїм сином Нестором, а під публікацією написала, що поставить лайк усім, кого позначать у коментарях, пише Politeka.net.

"Відзначай людину, з якою тобі кльово, а я лайкну їй фотку ❤️", - написала співачка.

Однак не обійшлося й без конфузів, у більшості людей були приватні акаунти, що стало незрозумілим для Олі. Ба більше, фото з сином Цибульської почали активно коментувати й висловлювати свою думку про співачку.

"Ну одна скромність. Незнаєм як себе показати, благо дитиною прикрилась", - написали у коментарях.

На що Ольга у своїх stories відреагувала дуже гостро та закликала своїх шанувальників зайти на сторінку свого "коментарора" та написати усе, що вони про нього думають.

"Коли ти зайшла на чужу сторінку й написала усе, що ти думаєш. Я пропоную у відповідь теж заходити на сторінку цієї пані й писати їй усе, що ви про неї думаєте. Як вам ідейка?", - каже Цибульська.⠀

Раніше Politeka писала, що замішана в розлученні Дзідзьо Цибульська поділилася несподіваними одкровеннями: "Один "кавалер" прислав мені...".

Нагадаємо, що DZIDZIO після розлучення позбувся своєї фірмової бороди, Цибульська не стримала почуттів: "Самець".

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська в костюмі медсестри опинилася верхи на Козловському, кадри потрапили в Мережу: "Я б полікувалася у вас".