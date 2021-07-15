Відомий український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, показав несподівані зміни у своїй зовнішності

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram артист розповів про те, як пішов підстригти бороду, проте щось пішло не так.

"Зайшов нарешті підстригти бороду, а майстер без попередження, як зняв так зняв. Що скажете, занадто?", - поцікавився у шанувальників співак.

В якості ілюстрації DZIDZIO показав своє нове фото. На знімку співак сидить за кермом автомобіля в білій футболці, легкій сорочці і кепці. Його густа борода, яка завжди була своєрідним фірмовим елементом стилю співака, тепер дійсно максимально вкоротилася.

Фото артиста вразило його колегу по сцені Олю Цибульська. Співачка, яка виступала дуетом з DZIDZIO і якій з ним навіть приписували таємний роман, залишила під постом вельми неоднозначний коментар: «самець».

Шанувальники DZIDZIO також почали коментувати його пост.

"На таку спеку саме те)), і Вам йде", "так молодше виглядаєте", "ось жеж спритний парубок!", "Йой...най буде. Ще виросте нова", "в самий раз", - пишуть люди.

Відзначимо, що не так давно DZIDZIO і його дружина, співачка Slavia, вирішили розлучитися після 20 років відносин. При цьому, Ярослава зізналася, що до неї доходили чутки про його можливий роман з Цибульською, проте їх підтверджень вона ніколи не бачила.

Нагадаємо, Dzidzio після розлучення зі Slavia опинився в міцних обіймах бородатого друга.

Як повідомляла Politeka, Цибульська і Dzidzio після розлучення взялися за старе.

Також Politeka писала, що DZIDZIO після розлучення зі Slavia вляпався в новий скандал.