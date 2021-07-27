Відома українська співачка Оля Цибульська показала, як відпочиває зі своїм сином

35-річна артистка не так давно виявилася втягнута в скандал з розлученням свого колеги Dzidzio. Колишня дружина артиста, Ярослава Хома, припустила, що між її тоді ще чоловіком і Цибульською могли виникнути не тільки дружні почуття. Втім, Цибульська ці звинувачення заперечувала.

Зараз же артистка вирушила відпочити з одним з найдорожчих чоловіків у своєму житті – своїм 6-річним сином Нестором. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співачка поділилася новим постом і відповідним фото.

"Тільки сьогодні говорила з приятелькою про сучасних дітей і батьків. Про нове покоління, яке сприймає світ як казино, де все дають, тому що тобі пощастило народитися. Де ти не маєш ніяких обов'язків крім "розвиватися", а Всесвіт повинен дати все за запитами і без дедлайнів...розкіш, коли є люди, з якими ти відчуваєш себе так само вільно, як наодинці з собою. І разом не боїшся завтра", - написала Цибульська.

На опублікованому нею фото співачка позує в шезлонгу, притискаючи до себе сина. Одягнена при цьому Цибульська в чорний купальник.

Нагадаємо, замішана в скандалі з розлученням Dzidzio Цибульська розкрила сумну правду про своє реальне життя.

Як повідомляла Politeka, замішана в розлученні Дзідзьо Цибульська поділилася несподіваними одкровеннями.

Також Politeka писала, що Цибульська приголомшила подробицями особистого життя.