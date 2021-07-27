Известная украинская певица, теле - и радиоведущая Оля Цибульская, которую обвиняют в разводе Dzidzio, рассказала поклонникам, что очень устает

Как пишет Politeka.net 35-летняя певица из Радивилова Оля Цибульская, которую бывшая жена Dzidzio Ярослава Хома (сценический псевдоним Slavia) публично обвинила в своем разводе, в своем Instagram устроила фанатам рубрику "Вопрос-ответ".

Так, на вопрос поклонницы "Как найти равновесие и гармонию?", Цибульская откровенно ответила, что не знает.

"ХЗ. Я сама бываю в ауте. Иногда не хватает сил на всех и на все. Забываю, где я. Бывает даже не знаю что поесть, исчезают "мои" желания. Я молюсь и отпускает. Иду в места, где чувствую силу, разговариваю с ангелами, иду на массаж, читаю ночью и пробую просыпаться, не подрываясь. Открываю глаза утром и говорю: "Привет, чудо. Как ты?",- пишет Цыбульская.

Ранее Politeka писала, что Цыбульская огорошила подробностями личной жизни: "мужчина заплатил 10 тысяч долларов, чтобы...".

Напомним, что Дзидзьо после развода поразил новым образом на шоу "Поют все": "это что-то невероятное".

А еще Politeka сообщала, что замешанная в разводе DZIDZIO Цыбульская приласкала Олега Винника: "я первая волчица".