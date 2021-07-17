Українська співачка Оля Цибульська несподівано з'явилася в компанії улюбленця жінок Олега Винника

Відома артистка Оля Цибульська не тільки займається творчістю, але також веде сторінки в соцмережах, передає Politeka.net. Так, співачка вирішила поділитися відео в Тік Ток, на якому позувала разом з колегою, Олегом Винником. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка, можна сказати, приголубила блакитноокого блондина, торкаючись до його щоки і ніби стріляючи очима. Обидва артисти посміхалися і підспівували відомій пісні.

Кадри зібрали понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Цибульська тут як тут, що і де погано лежить там і вона. А що з Дзідзьо "ром-бом-бом" закінчилося???", "Приїжджайте в Кривий Ріг", "Классс відео😁 😁 😁 😁", "пісня супер", "Ви кращі з кращих🥰 🥰 🥰", "Вау, я перша вовчиця", " як завжди прекрасна💖 💞 🥰", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, співак Dzidzio (Михайло Хома) і його дружина Ярослава розлучилися. Остання в одному з інтерв'ю розповіла, що Оля Цибульська постійно виявляла інтерес до її чоловіка. Ярославі було неприємно і боляче спостерігати це. Пізніше Цибульська звинуватила екс-дружину Михайла в хайпі.

Примітно, що Дзідзьо і Цибульська стали кумами, хрестивши сина музи і головної натхненниці групи DZIDZIO, Надії.

Нагадаємо, кума Dzidzio Цибульська слідом за MELOVIN'ОМ і KAZKA теж зважилася на визнання

Як повідомляла Politeka, DZIDZIO після розлучення позбувся своєї фірмової бороди

Також Politeka писала, що Цибульська і Dzidzio після розлучення взялися за старе