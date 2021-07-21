Відомий український виконавець Дзідзьо став учасником шоу "Співають всі" і показав кадри свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець і шоумен Дзідзьо, який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився дивовижними кадрами зі свого виступу на сцені шоу "Співають всі".

Як видно, для виступу Дзідзьо вибрав яскравий новий образ, який відрізняється від того, що був раніше. На ньому синій костюм з цікавим декором і світла кофта з строкатим принтом. Завершує образ незвичайний головний убір і модні окуляри.

У підписі до фотографій Дзідзьо написав: "Мене запросили бути гостем одного з випусків нового крутого шоу "Співають всі" на каналі "Україна"! Хтось так геніально придумав, це щось неймовірне! Дивіться в ефірі зовсім скоро!". Користувачі тут же почали обговорювати нові сімки артиста, засинаючи його компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Колишня дружина Дзідзьо Slavia з неприкритим животом заговорила про зміни в житті: "Більше не можу".

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