Співачка Оля Цибульська зізналася, за що власний чоловік платив їй 10 тисяч доларів
Подробицями жінка поділилася в програмі "33 за 3", ведучою якої є Олександра Кучеренко.
За словами Цибульської, коханий чоловік заплатив їй 10 тисяч доларів за те, щоб вона залишилася вдома в новорічну ніч.
Співачка вкрай рідко святкує Новий рік у сімейному колі через свою роботу. Однак, коханий чоловік все-таки умовив артистку залишитися святкувати з сім'єю, заплативши їй 10 тисяч доларів.
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Оля Цибульська зізналася, що це вдвічі більше її Новорічний гонорар. Також виконавиця розповіла, що бути популярною не так вже й чудово. Вона поскаржилася на відсутність друзів.
Чоловік Олі Цибульської-Сергій Грисюк, бізнесмен і колишній депутат Радивилівської міської ради. Срівачка довгий час приховувала від ЗМІ обличчя свого чоловіка, проте не так давно інформація про нього все ж потрапила в інтернет.
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