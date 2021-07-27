Известная украинская певица Оля Цибульская показала, как отдыхает со своим сыном
35-летняя артистка не так давно оказалась втянута в скандал с разводом своего коллеги Dzidzio. Бывшая жена артиста, Ярослава Хома, предположила, что между ее тогда еще мужем и Цибульской могли возникнуть не только дружеские чувства. Впрочем, Цибульская эти обвинения отрицала.
Сейчас же артистка отправилась отдохнуть с одним из самых дорогих мужчин в своей жизни – своим 6-летним сыном Нестором. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певица поделилась новым постом и соответствующим фото.
«Только сегодня говорила с приятельницей о современных детях и родителях. О новом поколении, которое воспринимает мир как казино, где все дают, потому что тебе повезло родиться. Где ты не имеешь никаких обязанностей кроме "развиваться", а Вселенная должна дать все по запросам и без дедлайнов…Роскошь, когда есть люди, с которыми ты чувствуешь себя так же свободно, как наедине с собой. И вместе не боишься завтра», - написала Цибульская.
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На опубликованном ею фото певица позирует в шезлонге, прижимая к себе сына. Одета при этом Цибульская в черный купальник.
Напомним, замешанная в скандале с разводом Dzidzio Цибульская раскрыла печальную правду о своей реальной жизни.
Как сообщала Politeka, замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданными откровениями.
Также Politeka писала, что Цибульская ошеломила подробностями личной жизни.