Известная украинская певица Оля Цибульская показала, как отдыхает со своим сыном

35-летняя артистка не так давно оказалась втянута в скандал с разводом своего коллеги Dzidzio. Бывшая жена артиста, Ярослава Хома, предположила, что между ее тогда еще мужем и Цибульской могли возникнуть не только дружеские чувства. Впрочем, Цибульская эти обвинения отрицала.

Сейчас же артистка отправилась отдохнуть с одним из самых дорогих мужчин в своей жизни – своим 6-летним сыном Нестором. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певица поделилась новым постом и соответствующим фото.

«Только сегодня говорила с приятельницей о современных детях и родителях. О новом поколении, которое воспринимает мир как казино, где все дают, потому что тебе повезло родиться. Где ты не имеешь никаких обязанностей кроме "развиваться", а Вселенная должна дать все по запросам и без дедлайнов…Роскошь, когда есть люди, с которыми ты чувствуешь себя так же свободно, как наедине с собой. И вместе не боишься завтра», - написала Цибульская.

На опубликованном ею фото певица позирует в шезлонге, прижимая к себе сына. Одета при этом Цибульская в черный купальник.

Напомним, замешанная в скандале с разводом Dzidzio Цибульская раскрыла печальную правду о своей реальной жизни.

Как сообщала Politeka, замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданными откровениями.

Также Politeka писала, что Цибульская ошеломила подробностями личной жизни.