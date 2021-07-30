Известная украинская певица Оля Цибульская остро ответила хейтерам

Оля Цибульская опубликовала красивое фото со своим сыном Нестором, а под публикацией написала, что поставит лайк всем, кого отметят в комментариях, пишет Politeka.net.

"Отмечай человека, с которым тебе хорошо, а я лайкну его фотку ❤️", - написала певица.

Однако не обошлось и без конфузов, у большинства людей были частные аккаунты, что стало непонятным для Оли. Более того, фото с сыном Цибульской начали активно комментировать и высказывать свое мнение о певице.

"Ну одна скромность. Незнаем как себя показать, благо ребенком прикрылась", - написали в комментариях.

На что Ольга в своих stories отреагировала очень остро и призвала своих поклонников зайти на страницу своего "комментарора" и написать все, что они о нем думают.

"Когда ты зашла на чужую страницу и написала все, что ты думаешь. Я предлагаю в ответ тоже заходить на страницу этой дамы и писать ей все, что вы о ней думаете. Как вам идейка?",- говорит Цыбульская.⠀

Ранее Politeka писала, что замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданными откровениями: "Один "кавалер" прислал мне...".

Напомним, что DZIDZIO после развода лишился своей фирменной бороды, Цыбульская не сдержала чувств: "Самец".

А еще Politeka сообщала, что Цыбульская в костюме медсестры оказалась верхом на Козловском, кадры попали в Сеть: "я бы полечилась у вас".