Відома українська гімнастка Анна Різатдінова показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою. Красуня виборола безліч медалей на міжнародній арені, демонструючи свою майстерність. Також дівчина брала участь у шоу" Танці з зірками", де її підтримував Влад Яма. Не забуває Різатдінова і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На фото Анна позувала в жовтій сукні з декольте. Красуня стояла біля водойми, а образ доповнила сумочкою. Як можна зрозуміти, Різатдінова відпочиває в Анталії, Туреччина.

"Можна на відпочинку без довгих текстів", - написала Анна під фотографією.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Нереально красиве у вас плаття Анна, красуня", "відпочивайте Анна, прекрасно", "можна і без довгих коментарів, дуже красиво".

Нагадаємо, фаворитка ями з "Танці з зірками" блиснула принадами в купальнику з прозорою вставкою

Також Politeka повідомляла, що фаворитка ями з "Танців з зірками" показала сина від відомого олігарха

А ще polliteka писала, що фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова в шовковій сукні напросилася на компліменти



