Відома українська гімнастка Анна Різатдінова показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою. Красуня виборола безліч медалей на міжнародній арені, демонструючи свою майстерність. Також дівчина брала участь у шоу" Танці з зірками", де її підтримував Влад Яма. Не забуває Різатдінова і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.
На фото Анна позувала в жовтій сукні з декольте. Красуня стояла біля водойми, а образ доповнила сумочкою. Як можна зрозуміти, Різатдінова відпочиває в Анталії, Туреччина.
"Можна на відпочинку без довгих текстів", - написала Анна під фотографією.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Нереально красиве у вас плаття Анна, красуня", "відпочивайте Анна, прекрасно", "можна і без довгих коментарів, дуже красиво".
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