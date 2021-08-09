Украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками" и обладательница "бронзы" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, поделилась своим мнением о соревнованиях в Токио

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является обладательницей бронзовой медали по художней гимнастике, которую получила на Олимпийских играх в 2016 году. Красотка также участвовала в проекте "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Сейчас Анна активно ведет Инстаграм и делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Анна показала свою медаль, а также поделилась своими мыслями об Олимпиаде в Токио.

"Две недели Олимпиады 2021 пролетели как один день

Поздравляю всю украинскую сборную с победами!

Несмотря на такую сложную и длительную подготовку, в этом году наша команда завоевала 19 медалей — это на 8 больше, чем было в Рио.

Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием, а для молодых гимнасток ошеломляющим успехом", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо, вы наша звезда", "Божественная", "Прекрасно. Спасибо за поддержку наших. Ибо благодаря некоторым у наших спортсменов могут опуститься руки. Еще раз спасибо", "Роль телеведущей Вам очень импонирует. Очень понравились нынешние эфиры. Молодец!".

Стоит отметить, что Украина заняляа 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Всего было завоевано 19 медалей, что на 8 больше, чем в 2016 году.

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