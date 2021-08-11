Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова насмешила танцем с известным голливудским красавчиком

Как передает Politeka.net, фаворитка Влада Ямы на "Танцах со звездами" смонтировала забавный ролик, на котором «станцевала» в дуэте с молодым Джоном Траволтой.

«В детстве на всех семейных праздниках я танцевала. Даже в гимнастику я пошла из-за своей тяги к танцам, а после проекта «Танцы со звездами» вообще окончательно и бесповоротно влюбилась! Танцы ощущаются по-другому. Выходя на паркет, у тебя нет предметов в руках, ты не волнуешься о булавах или ленте. Да, ты сосредоточен на шагах, но успеваешь получать удовольствие и кайфовать», - призналась Ризатдинова.

В комментариях молодой красотке оставили массу восторженных слов.

«Какая же Вы классная», «У вас очень хорошо получается. За все проекты танцев мне понравилось больше всего», «Прикольно», «Этот купальник просто бомба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Ризатдинова похвасталась гибкостью в одном купальнике: "Новые виды активности".

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