Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка і фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Анна Різатдінова показала, як виглядала на початку своєї кар'єри

Як пише Politeka.net, Різатдінова стала олімпійською чемпіонкою в 23 роки, але до цього часу вона довго і старанно працювала над собою. У себе в Instagram спортсменка вирішила поділитися своєю історією успіху і показала себе в юності.

"Кожен професійний спортсмен мріє стати призером Олімпійських ігор. Ця мета мотивує тебе вставати вранці і бігти на тренування. Працювати, пахати в залі по 12-14 годин і завжди бути сконцентрованим тільки на спорті. І хоч ми, спортсмени, маємо однакову мету, шлях до неї завжди різний", - зазначила Різатдінова.

За її словами, вона народилася в спортивній родині, тому її майбутнє було зумовлено. У гімнастичний зал мама привела її в чотири роки. Так як природною гнучкістю Анна не володіла, мама не стала наполягати на продовженні тренувань.

«У п'ять років я сама попросила маму знову відвести мене в зал до дівчаток. Так, з юного віку, і почалася моя спортивна кар'єра", - зазначила Ганна, додавши, що її параметри спочатку були далекі від ідеальних, тому великого майбутнього їй ніхто не пророкував.

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У коментарях зірку спорту підтримали компліментами.

"Тонка, дзвінка і прозора", «яка ви красива», «яка молодець, дякую вам за вашу працю», «дуже схожі з мамою», «Ох, і пахали ви, для досягнення мети. Браво», - пишуть люди.

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