Солістка групи "Go_A" Катерина Павленко поділилася новим фото в мережі

Як передає Politeka.net, Катерина Павленко є солісткою популярного гурту "Go_A". Вони з групою прославилися завдяки участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2021 році. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На портретному знімку Катерина тримає в руках бандуру і дивиться в камеру пронизливим поглядом.

"Зберігайте спокій і створюйте музику", написала Катерина Павленко.

Шанувальники завалили співачку компліментами в коментарях: "Кобзар нашого часу", "Вау", "Неймовірно", "Ти опанувала новим інструментом", "Яка красива", "Просто очей не відірвати", "Чудова", "На обкладинку", "Вау", "Ікона", "Така красива".

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