Солистка группы "Go_A" Екатерина Павленко показала, как проводит день рождения

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. 10 августа 2021 года Екатерине исполнилось 33 года. Похоже, певица решила никуда не спешить и подольше понежиться в постели.

Компанию ей составил любимый кот по кличке Котик породы сфинкс.

Отметим, во время подготовки к Евровидению Кате пришлось отдать его, поскольку ее днями не было дома. Но когда артистка вернулась в Украину, Котика привезли встречать ее прямо в аэропорт. Отпускать хозяйку на долго он не любит.

Отметим, в преддверии своего дня рождения Катя Павленко сделал предупреждение.

«Если вдруг у кого-то возникнет желание подарить мне цветы, то знайте, что лучшим подарком для меня будет, если вы не сделаете этого. Цветы должны расти. И я не знаю ни одной веской причины, чтобы срывать их. Лучше нарисуйте. Или просто сфотографируйте, как они растут. С земли. Живые и настоящие, как и все действительно важные вещи», - отметила она.

Напомним, солистка «Go_A» со своим верным спутником полюбовалась романтичными видами.

А еще Politeka писала, что солистку "Go_A" Катю Павленко не узнали после кардинальной смены образа.

Также Politeka сообщала, что солистка Go_A в "маскировке" и странной позе показала свою уникальность.