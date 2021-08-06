Солистка украинской группы "Go_A" Катя Павленко поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Карпатах

Как пишет Politeka.net, 32-летняя фронтвумен группы "Go_A", которая представляла Украину на Евровидении, отправилась на отдых в Карпаты. Так, женщина решила поделиться фотографиями с гор со своими фанами. Серию атмосферных фото Катя опубликовала у себя в Instagram.

Катя опубликовала серию фотографий, где она позирует у горной реки в городе Яремче. На одной из фотографий певица приняла одну из асан йоги и стояла на одной ноге.

Поклонники исполнительницы песни "Шум" написали множество комментариев и откровенно восхищались Катей.

"Наша красавица 😍😍😍 "," просто идеальная 😍😍😍 ", "О, я там была 😅 Думаю, место какое-то знакомое) и вы прекрасны 😍👏 ", " Катюш, вы прям ну очень классная, не понимаю людей которые говорят что вы страшная, 🤬 🤬 вы очень вот очень и очень милашная, такая малюсенькая, ну прям бы поймала вас !!!! обожаю !! 🖤 🖤 🖤 "- пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что солистка Go_A поразила украинцев "экзотикой", кардинально изменив образ: "хороша к черту!".

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