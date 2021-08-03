Солістка групи Go_A Катя Павленко розповіла, як зросли їхні гонорари після тріумфу на "Євробаченні"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Катя Павленко, яка є фронтвумен гурту Go_A, в інтерв'ю Каті Осадчій поділилася, як змінилося її життя, зокрема й доходи, після успішного виступу на сцені "Євробачення".

Так, за словами Катерини, вони зараз активно гастролюють по Європі і, хоча виконують свої пісні українською мовою, іноземці їм підспівують. Це, за словами співачки, дуже надихає.

Також Павленко відповіла на питання щодо доходів групи і як вони зросли після тріумфу на сцені "Євробачення". Так, артистка зазначила, що гонорари зросли на 300%, проте витрачати гроші у неї не вистачає часу.

"Гонорари істотно збільшилися, взагалі умови, при яких ми виступаємо, істотно покращилися. Чесно кажучи, я ще не зрозуміла, що такого я можу собі дозволити, адже через концерти у мене зовсім немає часу витрачати гроші", - зазначила Катя.

У коментарях до відео інтерв'ю в YouTube українці почали актвино коментувати слова артистки, багато їх вітають і пишуть компліменти і слова підтримки: "Прийшов їх час", "Чому я так люблю групу Go_A? Це єдині артисти, яким я радію і взагалі радий, що їхні гонорари ростуть. Вони довго до цього йшли", "Катя Павленко - на рідкість адекватна людина", "Як приємно слухати нормального скромного людини, без понтів і випендрьожа!".

Нагадаємо, Солістка Go_A потрапила в конфуз на сцені: "Майка піднялася разом з бюстгальтером".

Як повідомляла Politeka, Солістка "Go_A" Катя Павленко потрясла кадрами страшної пожежі: стовп диму до небес.

Також Politeka писала, що "Передаємо за проїзд": солістка Go_A після тріумфу на "Євробаченні" колесить по країні в автобусі з ліжками.