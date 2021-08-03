Солистка группы Go_A Катя Павленко рассказала, как возросли их гонорары после триумфа на "Евровидении"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Катя Павленко, которая является фронтвумен группы Go_A, в интервью Кате Осадчей поделилась, как изменилась ее жизнь, в частности и доходы, после успешного выступления на сцене "Евровидения".

Так, по словам Екатерины, они сейчас активно гастролируют по Европе и, хотя исполняют свои песни на украинском языке, иностранцы им подпевают. Это, по словам певицы, очень вдохновляет.

Также Павленко ответила на вопрос относительно доходов группы и как они возросли после триумфа на сцене "Евровидения". Так, артистка отметила, что гонорары выросли на 300%, однако тратить деньги у нее не хватает времени.

"Гонорары существенно увеличились, вообще условия, при которых мы выступаем, существенно улучшились. Честно говоря, я еще не поняла, что такого я могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги", - отметила Катя.

В комментариях к видео интервью в YouTube украинцы начали актвино комментировать слова артистки, многие их поздравляют и пишут комплименты и слова поддержки: "Пришло их время", "Почему я так люблю группу Go_A? Это единственные артисты, которым я радуюсь и вообще рад, что их гонорары растут. Они долго к этому шли", "Катя Павленко – на редкость адекватный человек", "Как приятно слушать нормального скромного человека, без понтов и выпендрежа!".

Напомним, Солистка "Go_A" попала в конфуз на сцене: "Майка поднялась вместе с бюстгальтером".

Как сообщала Politeka, Солистка "Go_A" Катя Павленко потрясла кадрами страшного пожара: столб дыма до небес.

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