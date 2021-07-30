Солистка Go_A Катя Павленко рассказала о конфузной ситуации, которая приключилась с ней прямо на сцене

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы Go_A Катя Павленко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда решила ответить на вопросы поклонников сторис, и среди прочего рассказала о неловкой ситуации, которая случилась с ней на сцене во время выступления.

Так, отвечая на вопрос кого-то из поклонников Катя рассказала, что однажды во время выступления она высоко подняла руки и у нее поднялась майка вместе с бюстгальтером. Забавно, но звезда этого даже не заметила.

"У меня целая коллекция из неловких ситуаций. Первое, что приходит в голову, это когда я танцевала под "Небо в долонях" и высоко поднимала руки, и у меня майка поднялась вместе с бюстгальтером. Но я этого не заметила", - рассказала Павленко.

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