Солистка популярной украинской группы "Go_A" Катя Павленко показала новую фотографию

Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей. Об этом сообщает Politeka.net.

Катя часто делится новыми публикациями в Инстаграм со своими подписчиками. На этот раз девушка выложила снимок с фотосесии. На фотографии она сидит в зале кинотеатра и создает "четвертую стену" поскольку смотрит прямо в объектив, появляется ощущение контакта со зрителем. Девушка показала свою естественную красоту не используя макияж.

Поклонники завалили Катю Павленко положительными комментариями: "Принцесса с чарующим взглядом", "Прекрасная", "Вы чудесны", "Богиня", "Вы очень красивы", "Катя, вы лучшая, с радостью слушаю все ваши песни", "Королева".

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