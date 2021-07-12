Известная украинская певица Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, обратилась к украинцам
Как пишет Politeka.net, Екатерина с группой Go_A стали очень популярны после выступления на Евровидении, где по голосованию зрителей они заняли второе место. Павленко решила в Инстаграм показать, как выступила на фестивале Atlas Weekend 2021.
"Нам нужно всем перестать быть слишком серьезными. Слишком серьезно воспринимать эту реальность. Вы знаете, я не думаю, что когда мы будем все умирать, то мы будем думать, я был недостаточно серьезным", - сказала Катя на сцене, надев на голову полосатый конус.
Одна из фанаток записала в ответ сторис, которое Павленко репостнула:
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"Это лучшее выступление, на котором я была".
Молодая девушка сквозь слезы говорила и была очень взволнована.
"Я просто очень растрогалась Go_A", - подписала кадры девушка.
У себя на страничке Екатерина решила дополнительно поблагодарить всех после выступления на Atlas Weekend 2021:
"Всем спасибо. Было классно, но мало, встретимся".
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