Известная украинская певица Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, обратилась к украинцам

Как пишет Politeka.net, Екатерина с группой Go_A стали очень популярны после выступления на Евровидении, где по голосованию зрителей они заняли второе место. Павленко решила в Инстаграм показать, как выступила на фестивале Atlas Weekend 2021.

"Нам нужно всем перестать быть слишком серьезными. Слишком серьезно воспринимать эту реальность. Вы знаете, я не думаю, что когда мы будем все умирать, то мы будем думать, я был недостаточно серьезным", - сказала Катя на сцене, надев на голову полосатый конус.

Одна из фанаток записала в ответ сторис, которое Павленко репостнула:

"Это лучшее выступление, на котором я была".

Молодая девушка сквозь слезы говорила и была очень взволнована.

"Я просто очень растрогалась Go_A", - подписала кадры девушка.

У себя на страничке Екатерина решила дополнительно поблагодарить всех после выступления на Atlas Weekend 2021:

"Всем спасибо. Было классно, но мало, встретимся".

Напомним, солистка Go_A в черном боди расставила ноги перед камерой, такой Катю еще не видели

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