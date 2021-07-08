Катя Павленко с группой Go_A оказались на вершине рейтинга, обойдя Настю Каменских и MARUV
Как пишет Politeka.net, Go_A является набравшей популярность группой, где солисткой является Катя Павленко. Коллектив выиграл национальный отбор Евровидения, а потом занял пятое место на международном выступлении с композицией "Шум". После этого песня начала подниматься в рейтингах.
И вот, в Инстаграм сегодня появилась информация, что песня "Шум" обошли хит Насти Каменских и MARUV.
"Go_A вместе с «SHUM» обошли хит NK «Elefante» и их трек сейчас находится на первом месте по прослушиваниями в Spotify (из всех украинских артистов)! Гордимся!", - написано в публикации.
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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Наша гордость", "Я удивлена, что Elefante так высоко, хотя чему тут можно удивляться…пост-модерн же", "SHUM only!
удивляют два других места с Элефанте и Марув", "А сколько конкретно прослушиваний?", "Класс. NK до свидания".
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