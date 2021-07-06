Фронтвумен Go_A Катя Павленко приоткрыла завесу личной жизни в соцсети

На 32-летнюю артистку после триумфа на "Евровидении 2021" обрушилась небывалая слава. Катя ранее признавалась, что в детстве и юности была довольно замкнутым человеком, много времени проводила в одиночестве за книжкой. Ситуация усугубилась из-за тяжелой болезни (в ее легких нашли опухоль, она попала в реанимацию и перенесла две операции). Однако, это уже в прошлом, сейчас солистка Go_A купается в славе и наслаждается пиком своей популярности, занимаясь при этом любимым делом.

О личной жизни Павленко известно немного. Правда, в Роттердаме, где проходил вокальный конкурс, брюнетка все же обмолвилась, с кем живет в Киеве, умилив добрую половину своих фанатов.

"Как бы это банально не звучало, я обниму своего кота, потом схожу в душ и лягу спать", - сообщила она, что сделает в первую очередь по возвращении домой.

Примечательно, что друзья Кати принесли прямо в аэропорт "Борисполь" ее домашнего любимца, зная, как она сильно соскучилась за ним.

"Прямо в аэропорт привезли моего любимого кота Котика. Еще во время подготовки к конкурсу пришлось отдать его, потому что меня днями не было дома", - делилась звезда.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Катя показала этого красавца, "укравшего" ее сердечко. Котик оказался породы сфинкс, передает Politeka.net.

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