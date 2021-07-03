Фронтвумен Go_A Катя Павленко показала летние развлечения в бассейне

32-летняя брюнетка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием, передает Politeka.net.

Так, Катя, будучи в оригинальном черном купальнике с сеточкой в зоне декольте и животика сверкнула изящной фигуркой, бросившись в воду с небольшого трамплина. Девушка лихо подпрыгнула, весело нырнув под воду.

Как известно, украинцы Go_A заняли 5-е место на самой главной вокальной сцене - конкурсе "Евровидение 2021". Музыкантов после Роттердама ждала дикая слава по всему миру. Песня "Shum" после финала возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify. При этом победители "Евровидения" итальянская группа Måneskin занимала 4 место в рейтинге.

"Shum", к слову, произвела на итальянцев сильный эффект. Между Павленко и 22-летним лидером Måneskin Дамиано Давидом возникла любопытная связь. Даже на финальной пресс-конференции музыкант сказал о том, что больше всего ему понравилась группа Go_A.

По словам Павленко, их дружба с итальянцами началась с того, что они увидели, как те постят в "сториз" танцы под Go_A, более того, даже пытались подпевать. Затем музыканты встретились в гримерке, победители "Евровидения" попросили Катю научить их правильно выговаривать слова из Shum на украинском языке.

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