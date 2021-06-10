Фронтвумен Go_A Катя Павленко призналась, почему чуть не сорвала выступление в Роттердаме на "Евровидении"

Как передает Politeka.net, 32-летняя вокалистка рассказала ведущей "Світського життя" Кате Осадчей подробности ЧП, произошедшего накануне ее главного триумфа. Соответствующее видео опубликовано на YouTubе.

Павленко переболела коронавирусом в сентябре 2020 года. Девушка снова почувствовала недомогание уже в Роттердаме перед первым полуфиналом. О симптомах болезни команда "Евровидения" не сообщала, но у певицы оперативно взяли тест на коронавирус и отправили на самоизоляцию. Через сутки Катя получила отрицательный результат и продолжила лечение. На первом полуфинале она поразила всю Европу и легко попала в финал конкурса.

Солистка Go_A рассказала о своих переживаниях, пока ждала результаты теста:

"Было подозрение, было очень страшно, потому что мы очень долго к этому готовились. В сентябре месяце я уже болела коронавирусом, и симптомы были очень похожи. Поэтому я очень испугалась и было очень страшно от того, что история может вот так закончиться. Но когда пришел отрицательный тест, то я прыгала на кровати и даже забыла, что мне плохо", – поделилась Павленко.

Отметим, группа Go_A сейчас на пике славы. Катя активно пользуется успехом, давая интервью, концерты и участвуя в различных фотосессиях. Так, в своем новом посте в Инстаграм девушка поделилась необычным кадром, на котором предстала в закрытом черном платье. Катя позировала в профиль, прикрыв лицо челкой и большими очками.

"Люблю ходить в гости к @vyacheslav_balackiy. Он делает меня красивой, а затем фотографирует", - подписала она фото.

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