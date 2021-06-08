Фронтвумен Go_A Катя Павленко забралась на край крыши в столице и напугала фанатов

Как известно, украинцы Go_A вернулись из Роттердама с 5-м местом и триумфом, который даже сами не ожидали. Их шедевральная песня Shum произвела фурор не только на зрителей, но и на других участников конкурса. Павленко показала невероятные виды с высоты птичьего полета на своей странице в Инстаграм.

"Ребятки, я в Киеве", - сказала Катя, обратившись к фанатам.

На видео можно заметить коллег Кати по сцене и Подольский мостовой переход, который сооружается в Киеве через реку Днепр и Десенку и должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

На следующей сториз Катя в интересном костюме черного цвета забралась на самый край крыши и раскинула руки, как на Титанике. Певица позирует вся в черном - облегающих джинсах и черной накидке. На видео слышно сильный ветер и видно церковь.

Катя также поиграла руками на камеру, но при этом не сказала ни слова.

Недавно солистка Go_A призналась, что появилось много приглашений в Европу, также много концертов запланировано по Украине. Пытаемся это систематизировать.

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