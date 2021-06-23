Известный итальянский певец Дамиано Давид, солист группы Måneskin, был совсем другим в школьные годы

Как пишет Politeka.net, Дамиано буквально недавно завоевал сердца всего мира, победив на шоу "Евровидение". 22-летний харизматичный парень зажег на сцене, а его выступление собрало десятки миллионов просмотров на Ютубе. И вот в сети нашли школьные фотографии, на которых молодой человек выглядел совсем иначе.

На первом фото, которое опубликовал в Инстаграм "Звездный путь", молодой человек был в коже и с ярким мейкапом. А на школьном снимке красавчик стоял в белой рубашке на улице.

"От мятежного школьника до 22-летнего секс-символа

Тот факт, что харизматичный Дамьяно Давид @ykaaar столь молодой, еще многих шокирует. Поэтому после триумфа «Måneskin» @maneskinofficial на «Евровидении» фанам стало интересно, каким солист был раньше.

К слову, рокер ненавидел школу. А победный трек «Zitti e buoni» ( «Сиди и молчи») как раз о том периоде - это слова, которые парень слышал чаще всего", - написано под кадрами.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Был такой мальчик ... хороший ... а это шо таки случилось с ребенком ... ??", "Красивый такой", "Огонь".

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