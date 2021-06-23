Известный итальянский певец Дамиано Давид, солист группы Måneskin, был совсем другим в школьные годы
Как пишет Politeka.net, Дамиано буквально недавно завоевал сердца всего мира, победив на шоу "Евровидение". 22-летний харизматичный парень зажег на сцене, а его выступление собрало десятки миллионов просмотров на Ютубе. И вот в сети нашли школьные фотографии, на которых молодой человек выглядел совсем иначе.
На первом фото, которое опубликовал в Инстаграм "Звездный путь", молодой человек был в коже и с ярким мейкапом. А на школьном снимке красавчик стоял в белой рубашке на улице.
"От мятежного школьника до 22-летнего секс-символа
Тот факт, что харизматичный Дамьяно Давид @ykaaar столь молодой, еще многих шокирует. Поэтому после триумфа «Måneskin» @maneskinofficial на «Евровидении» фанам стало интересно, каким солист был раньше.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
3-летняя малышка стала круглой сиротой в день рождения: детали трагедии на Тернопольщине
Гибель 21-летней рекордсменки Украины: стали известны подробности трагедии, "ехала домой после..."
Рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"
Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
К слову, рокер ненавидел школу. А победный трек «Zitti e buoni» ( «Сиди и молчи») как раз о том периоде - это слова, которые парень слышал чаще всего", - написано под кадрами.
Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Был такой мальчик ... хороший ... а это шо таки случилось с ребенком ... ??", "Красивый такой", "Огонь".
Напомним, победитель "Евровидения" Måneskin рассекретил свою девушку, потрясающая красотка
А еще Politeka писала, что солистка Go_A раскрыла Осадчей правду об отношениях с победителем "Евровидения"
Также Politeka сообщала, что солистка Go_A Павленко рассказала о поцелуе с победителем "Евровидения" и закулисье