Солистка группы "Go_A" Катя Павленко раскрыла всю суть отношений с победителем конкурса и лидером итальянской группы Mаneskin Дамиано Давидом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы Go_A которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, рассказала Кате Осадчей для программы "Світське життя" правду об отношениях с победителем "Евровидения". Соответствующие видео в Instagram опубликовала Катя Осадчая в разделе сториз.

Катя Осадчая предположила, что, возможно, фанаты видят больше, чем все остальные и попросила солистку группы Go_A рассказать все как есть о романе с музыкантом.

"Ну вообще, мы с ним очень похожи, как брат и сестра. А вообще-то он очень классный и харизматичный парень", – заявила солистка Go_A.

По словам Кати, они общаются больше "как брат и сестра".

Раньше Катя Павленко рассказала, что они с Mаneskin собираются сделать коллаборацию, однако сделать это не так просто, как может показаться.

"Мы поговорили и не против сделать коллаборацию. Но кроме желания артистов, есть еще юридическая плоскость и надо это наладить. Мы же на одном лейбле, они на другом. В творческом плане мы готовы, а в юридическом очень много работы. Мы еще и в разных странах живем", – рассказала певица.

Напомним, фронтмен рок-группы Mаneskin, которая одержал победу в международном конкурсе "Евровидение 2021", Дамиано Давид во время пресс-конференции после гранд-финала назвал украинскую группу Go_A лучшей.

Напомним, солистка "Go_A" раскрыла правду о романе с лидером Mаneskin: «Он очень классный».

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