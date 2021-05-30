Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала об отношениях с победителем конкурса и лидером итальянской группы Mаneskin Дамиано Давидом
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы Go_A которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, во время прямого эфира в Instagram отвечала на вопросы поклонников.
Звезда призналась, что по последним слухам, у нее нет романа с музыкантом.
При этом Катя рассказала, что они общаются больше "как брат и сестра".
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"Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А вообще-то он очень классный и харизматичный парень", – заявила солистка Go_A.
Также Катя Павленко рассказала, что они с Mаneskin собираются сделать коллаборацию, однако сделать это не так просто, как может показаться.
"Мы поговорили и не против сделать коллаборацию. Но кроме желания артистов, есть еще юридическая плоскость и надо это наладить. Мы же на одном лейбле, они на другом. В творческом плане мы готовы, а в юридическом очень много работы. Мы еще и в разных странах живем", – рассказала певица.
Напомним, фронтмен рок-группы Mаneskin, которая одержал победу в международном конкурсе "Евровидение 2021", Дамиано Давид во время пресс-конференции после гранд-финала заявил, что считает выступление украинской группы Go_A.
Также в Сети появились кадры, как Дамиано пытался спеть песню Go_A "Шум".
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