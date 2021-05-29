Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила поклонников новым фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы Go_A Катя Павленко, которая недавно принимала участие в "Евровидении", часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась очаровательный и даже загадочным кадром, который был сделан во время интервью.

На новом фото Екатерина запечатлена в темной комнате с горящей свечей на столе. Перед камерой она появилась в интересном черном образе – платье, поверх которого надела накидку-сеточку. Этот наряд подчеркнул фигуру и изящные плечи. Волосы певицы аккуратно уложены, на ее лице легкий макияж с черными стрелками, а в одном ухе видно интересную длинную серьгу, она не смотрит в камеру и выглядит так, будто о чем-то задумалась.

В подписи к фотографии Павленко написала: "Была коварно сфотографирована @flipperigor пока, ничего не подозревая, давала интервью @yanina_sokolova". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото Кати, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Невероятная красота", "Лучшая", "Прекрасная королева", "Какая красивая", "Такая чувственная...", "Можно в вас влюбиться?", "Очень красивая", "Красивая и стильная", "Прекрасна", - пишут в комментариях.

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