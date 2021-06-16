Солистка группы "Go_A" Катя Павленко поделилась новыми подробностями выступления на Евровидении

По словам солистки Go_A, реакция в зале на их выступления была сильнее, чем на песню победителей, пишет «Обозреватель».

«Ну, если честно, мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go_A реакция была гораздо мощнее. Три минуты не могли успокоить трибуны после нашего выступления – все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Чувствовали максимальную поддержку зрителей. Все участники говорили нам: "Ребята, вы – победители"», - рассказала певица.

При этом в Go_A подозревали, что могут не получить победу.

«После первых репетиций Go_A резко взлетела в рейтингах букмекеров – группу поставили на первое место по голосованию пресс-зоны. Когда мы выходили петь, все выбегали, чтобы послушать. Но мы подозревали, что первое место нам могут банально не дать из-за определенных политических штук. Просто поставили себе цель – максимально запомниться, и мы этого достигли», - призналась Катя Павленко.

Напомним, "Go_A" заняли 5 на "Евровидении-2021". Группа получила 364 балла, в то время как страна-победитель получила 524 балла.

В частности, украинцы получили 97 баллов от жюри и 267 баллов от зрителей. После голосования жюри мы были на 9 месте, а вот по результатам зрительского голосования Украина переместилась на 5 ступеньку.

Сейчас Go_A готовит новые песнии активно выступает. Так, 27 июня группа будет участвовать в фестивале “Via Carpatia-2021”, который пройдет в Верховине.

«Этот фестиваль близок нам по духу, мы с ним имеем общий интерес - переосмысление украинского культурного наследия. Нам важно сохранить неповторимую душу песни», - отметили на странице Go_A в Инстаграм.

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