Фронтвумен украинской группы Go_A Катя Павленко заставила говорить о себе, засветившись в необычном виде

Как пишет Politeka.net, о Павленко заговорили после ее триумфального выступления на «Евровидении». Теперь к необычной девушке приковано пристальное внимание. Катя очень любит эпатировать публику, поэтому радует поклонников необычными фото. Певица любит фотографироваться с конусом на голове, но в этот раз она заменила его на шар. Одета артистка была во все черное.

«Доброе утро», - подписала фото звезда, показав, как началось ее утро.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Ого, это даже не конус», «Доброе утро! Катя, а почему у тебя на голове не конус? Что-то странно», «Эра конусов заканчивается, наступает эра диско шаров», «Вот это я понимаю доброе утро», «Как всегда на стиле», «Шар как на танцах со звездами, подозрительно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Павленко показала, до чего ее довела звездная жизнь: "Рядом же кровать".

Как сообщала Politeka, Екатерина Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы.

Также Politeka писала, что в Европе не могут налюбоваться на украинцев и перестать слушать SHUM: "Скоро мы будем...".