Відома українська співачка Катерина Павлено, зірка Євробачення, показала себе в хвилини відпочинку

Як пише Politeka.net, Катерина Павленко є популярною українською співачкою у складі гурту Go_A. красуня перемогла на відборі Євробачення, а на самому конкурсі посіла п'яте місце. Тепер за дівчиною стежать десятки тисяч українців, яких Катерина радує постійно новим контентом.

На новому фото Павленко сиділа біля ліжка, зробивши маленький відпочинок. Як можна зрозуміти, Катя вирушила на відпочинок в Карпати.

"Так виглядає людина, у якої є 10 хвилин, щоб відпочити", - написала Катя.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так виглядає найкрасивіша людина", "жахливо прекрасна", "Ох вже ця зоряне життя", "ви неймовірна, була на вашому концерті у Львові, чекаємо ще раз", "самий натуральний чилінг", "але поруч же ліжко", "красуня, ми чекаємо на ваш стрім, скучили за вами".

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