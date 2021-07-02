Група Go_A похвалилася новим досягненням

Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram.

Після Євробачення 2021, Go_A зайняла п'яте місце, популярність групи різко зросла. Go_A активно виступають. Їх часто звуть з концертами в різні міста і країни Європи.

"Наш виступ на Євробаченні 2021 потрапив у ТОП-10 відео, що переглядалися найбільше! Він настільки сподобався вам, що вже другий місяць поспіль посідає 2 сходинку в рейтингу!❤️",- поділилися радістю музиканти.

Крім того, незабаром go_a виступатимуть і за кордоном. Так, скоро вони порадують шанувальників у Вільнюсі.

"А вже незабаром ми будемо ШУМіти на концертах за кордоном! Вільнюс, ви готові заплітати ШУМа на фестивалі VILNIUS ORE?"- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно солістка групи Катя Павленко викладала фото, на якому показала, як «виглядає людина, у якої є 10 хвилин, щоб відпочити». Знімок був зроблений у Верховині, де go_a давали концерт.

Зазначимо, за словами Павленка цей концерт був одним з найпотужніших за енергетикою За останній час.

Нагадаємо, солістка "Go_A" показала, до чого її довела Зіркове життя після тріумфу на "Євробаченні": "поруч же ліжко"

Як повідомляла Politeka, солістка Go_A в екстра-міні наробила шуму в мережі, красномовні кадри: "де ви, мої італійці?»

Також Politeka писала, що солістка go_a відверто розповіла, що її пов'язує з Андрієм Данилком