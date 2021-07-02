Группа Go_A похвасталась новым достижением

Как пишет Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на официальной странице группы в Инстаграм.

После Евровидения 2021, Go_A заняла пятое место, популярность группы резко возросла. Go_A активно выступают. Их часто зовут с концертами в разные города и страны Европы.

«Наше выступление на Евровидении 2021 попал в ТОП-10 видео, что пересматривались больше всего! Он настолько понравился вам, что уже второй месяц подряд занимает 2 место в рейтинге! ❤», - поделились радостью музыканты.

Кроме того, вскоре Go_A будут выступать и за рубежом. Так, скоро они порадуют поклонников в Вильнюсе.

"А уже вскоре мы будем шуметь на концертах за рубежом! Вильнюс, вы готовы заплетать шума на фестивале VILNIUS ORE?" - говорится в сообщении.

Отметим, недавно солистка группы Катя Павленко выкладывала фото, на котором показала, как «выглядит человек, у которого есть 10 минут, чтобы отдохнуть». Снимок был сделан в Верховине, где Go_A давали концерт.

Отметим, по словам Павленко этот концерт был одним из самых мощных по єнергетике за последнее время.

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