Фронтвумен Go_A Катя Павленко показала літні розваги в басейні

32-річна брюнетка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям, передає Politeka.net.

Так, Катя, будучи в оригінальному чорному купальнику з сіточкою в зоні декольте і животика блиснула витонченою фігуркою, кинувшись у воду з невеликого трампліна. Дівчина хвацько підстрибнула, весело пірнувши під воду.

Як відомо, українці Go_A зайняли 5-е місце на найголовнішій вокальній сцені - конкурсі "Євробачення 2021". Музикантів після Роттердама чекала дика слава по всьому світові. Пісня "Shum" після фіналу очолила рейтинг найпопулярніших треків на сервісі Spotify. При цьому переможці "Євробачення" італійська група Måneskin займала 4 місце в рейтингу.

"Shum", до речі, справила на італійців сильний ефект. Між Павленко і 22-річним лідером Måneskin Даміано Давидом виник цікавий зв'язок. Навіть на фінальній прес-конференції музикант сказав про те, що найбільше йому сподобалася група Go_A.

За словами Павленко, їх дружба з італійцями почалася з того, що вони побачили, як ті постять в "сторіз" танці під Go_A, більш того, навіть намагалися підспівувати. Потім музиканти зустрілися в гримерці, переможці "Євробачення" попросили Катю навчити їх правильно вимовляти слова з Shum українською мовою.

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