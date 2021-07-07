Солистка группы "Go_A" Катя Павленко показала, как выглядела до популярности
Группа "Go_A" завоевала пятое место на междугородном конкурсе, после чего стала еще популярнее в Украине,сообщает Politeka.net. Сейчас только на страницу солистки коллектива подписались 141 тысяча пользователей сети, которых она регулярно балует разными постами.
Так, в этот раз жгучая брюнетка решила показать, как выглядела до известности.
На кадрах совсем еще юная Катя предстала с длинными волосами и гитарой, а также со стрижкой и черными локонами после кардинального преображения.
На всех фото звезда позирует с музыкальным инструментом в разных локациях.
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Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, в одном из своих интервью Катя Павленко рассказала, что у нее было нелегкое детство.
По словам певицы, когда умер ее дедушка, родственники стали делить имущество. Ее матери должны были построить дом, строительство шло два года сквозь стены "гулял" ветер, а окна закрыли пленкой. Из-за жуткого холода певица постоянно болела. Зимой Катю с матерью выгнал дядя.
Здоровье Кати Павленко подкосилось, она в детстве перенесла две серьезные операции, ведь она оказалась при смерти. Певицу спас врач в Киеве, который бесплатно прооперировал девочку.
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