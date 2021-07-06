Известная украинская певица Катерина Павленко, звезда группы Go_A, показала "измененное" лицо

Как пишет Politeka.net, Екатерина является солисткой группы Go_A. О красотке заговорили все, когда малоизвестный украинский коллектив победил на национальном отборе на Евровидение. Катя с коллективом удачно выступила на евроарене, а сейчас продолжает творить, а также развивать блог в Инстаграм.

В этот раз Катя опубликовала фото, на котором показала "улучшенное" лицо. Как можно заметить, девушка использовала яркий макияж, а также обработала снимок ретушью, скорее всего.

"Мое лицо, когда в интернетах пишут, что я стремная", - написала Катя под фотографией.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кто такое пишет? Я их по IP вычислю", "Ты очень красивая", "Неземные глаза", "Мать, что вы делаете, мы ослепли от вашей красоты", "В смысле, стремная? А то, что тебя рисуют такое большое количество людей, вообще не аргумент? Бред, ты капец какая красивая".

Напомним, солистка "Go_A" Павленко показала необычного красавчика, с которым живет в Киеве

А еще Politeka писала, что солистку Go_A Павленко застали за кулисами в странной позе с шаром на голове

Также Politeka сообщала, что солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой



