Фронтвумен Go_A Катя Павленко взбудоражила фанатов необычным кадром в дерзкой позе
В один миг 32-летняя солистка группы Go_A, принимавшей участие в "Евровидении", проснулась знаменитой на весь мир. Песня "Shum" стала хитом и возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify после финала песенного конкурса. Теперь "избалованные" пользователи Сети ждут от Кати еще больших успехов, смачных кадров и смелых откровений.
Так, девушка заставила публику выпасть в осадок, показав студийное фото в черном боди. Певица опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Павленко уселась на корточки, дерзко расставив ноги. При этом у нее на голове был оградительный оранжевый конус, а за спиной на стене красовались рамки с футболками известных футболистов.
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Комментирующие расспылись в комплиментах:
"ого, у вас классные посты в 2 ночи"
"королева в своей короне 👑"
"Вау! Катя вы прекрасны 😍😂"
"Крашиха 😍"
"Катя, Ваши фотографии - это просто отдельный вид искусства😍😍😍 Вы - необыкновенный человек! Просто чудо❤️"
"богиня🤍🙈"
"на секунду показалось, что это Дамиано😂❤️"
"Хм. Жесткие условия, у вас, на Березняках. 😮"
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