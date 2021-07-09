Фронтвумен Go_A Катя Павленко взбудоражила фанатов необычным кадром в дерзкой позе

В один миг 32-летняя солистка группы Go_A, принимавшей участие в "Евровидении", проснулась знаменитой на весь мир. Песня "Shum" стала хитом и возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify после финала песенного конкурса. Теперь "избалованные" пользователи Сети ждут от Кати еще больших успехов, смачных кадров и смелых откровений.

Так, девушка заставила публику выпасть в осадок, показав студийное фото в черном боди. Певица опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Павленко уселась на корточки, дерзко расставив ноги. При этом у нее на голове был оградительный оранжевый конус, а за спиной на стене красовались рамки с футболками известных футболистов.

Комментирующие расспылись в комплиментах:

"ого, у вас классные посты в 2 ночи"

"королева в своей короне 👑"

"Вау! Катя вы прекрасны 😍😂"

"Крашиха 😍"

"Катя, Ваши фотографии - это просто отдельный вид искусства😍😍😍 Вы - необыкновенный человек! Просто чудо❤️"

"богиня🤍🙈"

"на секунду показалось, что это Дамиано😂❤️"

"Хм. Жесткие условия, у вас, на Березняках. 😮"

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