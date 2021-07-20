Вот это да!

Украинская группа Go_A, которая заняла пятое место на Евровидении-2021 и победитель конкурса итальянский коллектив Måneskin подготовили поклонникам подарок

Как рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко, музыканты, как и обещали, записали дуэтную песню, пишет ТСН.

По словам Павленко, композиция уже готова, теперь дело за звукозаписывающими компаниями, согласия которых сейчас и ожидают.

"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", — сказала Павленко.

Подробности относительно композиции пока не сообщаются.

Отмечается, что это первый случай, когда итальянский представитель на "Евровидении" сотрудничал с артистом другой страны после конкурса.

Как известно, между 32-летней Павленко и 22-летним лидером Måneskin Дамиано Давидом возникла любопытная связь. Поклонники даже заподозрили роман, по певица говорит, что они с солистом Måneskin скорее как брат и сестра.

Напомним, в сети всплыло школьное фото победителя Евровидения Måneskin, красавчика не узнать: "Был такой мальчик"

Как сообщала Politeka, солистка Go_A в окружении мужчин сверкнула формами в дерзком мини: неожиданные кадры.

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