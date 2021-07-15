Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала, что ей поднимает настроение

Коллектив "Go_A" завоевал всенародную любовь после того, как занял пятое место на песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net. Сейчас за жизнью группы, а в частности, ее солистки пользователи сети следят в Инстаграм.

Певица регулярно делится со своими поклонниками снимками и мыслями. На новых фото Екатерина позировала в черном платье, обнимаясь со своими фанатками.

"Когда мне тяжело и грустно, я смотрю на это фото и чувствую что жизнь имеет смысл. Спасибо", - написала артистка.

За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Когда мне грустно и жизнь перестает иметь смысл ,я смотрю ваши эфиры и посты, и понимаю ,что нужно идти вперёд и не сдаваться", "Мы все очень любим Вас 🥺❤️❤️❤️", "Катя, мы всегда с тобой и любим тебя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "солнышко наше 😍❤️", "Теперь я хочу тебя обнять 🥺🖤", "Мы будем всегда с вами, в тяжелые минуте, когда вам грустно, когда вы будете плакать, мы всегда с вами. Никогда, но это никогда мы вас не отпустим. Помните, мы рядом 🤍🤍", "Спасибо тебе, что ты есть у нас! ❤️❤️ Наша Вселенная ✨✨✨🔥", - написали пользователи сети.

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