Солистка группы "Go_A" Катя Павленко показала кадры подготовки к музыкальному фестивалю
Артистка вместе с группой "Go_A" завоевала огромную популярность после своего участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net.
Украинская группа заняла пятое место, что стало просто отличным результатом. Сейчас коллектив становится участником разных мероприятий, в частности, группа выступит на музыкальном фестивале "Atlas Weekend".
Певица показала кадры подготовки к выступлению.
Катя была в темных очках и без макияжа.
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"Доброе утро! Я уже с чаркой", - сказала артистка, показывая бумажный стаканчик.
Позже артистка показала своих коллег на сцене.
"Что вы, типы?", - в шутку поинтересовалась артистка.
Также певица не забыла показать свою команду в образах.
Стоит отметить, что Екатерина Павленко перед финальным выступлением на Евровидении также рассказала, что успокоится ей помогает "чарка" мятного чая.
В одном из интервью певица рассказала, что выходить на сцену было не страшно, ведь ее накрыло много позитивных эмоций, ощущалось приятное волнение.
Примечательно, что сначала жюри дало много баллов "Go_A", и та поднялась на второе место, но позже оно оценило группу плохо, однако зрители дали высокую оценку.
Напомним, что солистка Go_A Павленко показала, как успокаивает нервы перед финалом Евровидения
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