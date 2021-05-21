Группа GO_A, которая представляет Украину на "Евровидении" в 2021 году, готовится к финалу

Песенный конкурс проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая, передает Politeka.net. Уже состоялся первый полуфинал, на котором участники из Украины просто покорили зал. Пользователи сети разных стран мира оценили по достоинству первое выступление, написав много приятного.

Теперь группа готовится к финалу, который состоится во второй половине.

На коллектив GO_A легла большая ответственность. Солистка группы Екатерина Павленко показала в сторис, как успокаивает нервы перед выступлением.

"Доброе утро! Я уже с "чаркой" мятного чая. Нервы надо успокаивать перед финалом", - поделилась солистка GO_A в стильном черном платье и маске на лице.

Также позже Екатерина опубликовала фото, как запрятала голову под конус.

"Доброго утра!", - написала артистка.

Кроме того, звезда показала, что творится во время подготовки к конкурсу за сценой.

Сейчас идут репетиции, что очень волнующе.

Напомним, Екатерина Павленко рассказала о случае, произошедшем во время ее выступления на Евровидении в прямом эфире.

Оказывается, во время танцев участников GO_A платформа, на который они выступали, не выдержала и разъехалась. Однако, Екатерина показала себя, как настоящий профессионал, продолжающий петь, и результат того стоил, ведь в итоге коллектив получил хвалебные отзывы.

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения: "Не выдержала и..."

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