Группа Go_A после успешного выступления на "Евровидении" стала мегапопулярной далеко за пределами Украины

32-летняя солистка Катя Павленко похвасталась, как их встречают в столице Литвы Вильнюсе. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Концерт проходил под открытым небом. На подъезде к локации музыкантов из Go_A шокировал размер очереди из желающих их увидеть и послушать.

"Ого, ребята, это очередь на наш концерт, смотрите!", - говорит за кадром Павленко.

"Так она не заканчивается, мы едем, а она все не заканчивается", - отвечают ей коллеги, которые находились в тот момент вместе с ней в авто.

"Говорят, что 1600 человек...", - добавила солистка Go_A.

Также девушка показала в "сториз", как группа зажгла уже непосредственно во время концерта. Толпа, где яблоку негде было упасть, с поднятыми руками прыгала и танцевала под песни украинской электрофолк-группы.

Отметим, песня "Shum", с которой Go_A выступали на "Евровидении", возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify после финала конкурса.