Группа Go_A после успешного выступления на "Евровидении" стала мегапопулярной далеко за пределами Украины
32-летняя солистка Катя Павленко похвасталась, как их встречают в столице Литвы Вильнюсе. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Концерт проходил под открытым небом. На подъезде к локации музыкантов из Go_A шокировал размер очереди из желающих их увидеть и послушать.
"Ого, ребята, это очередь на наш концерт, смотрите!", - говорит за кадром Павленко.
"Так она не заканчивается, мы едем, а она все не заканчивается", - отвечают ей коллеги, которые находились в тот момент вместе с ней в авто.
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"Говорят, что 1600 человек...", - добавила солистка Go_A.
Также девушка показала в "сториз", как группа зажгла уже непосредственно во время концерта. Толпа, где яблоку негде было упасть, с поднятыми руками прыгала и танцевала под песни украинской электрофолк-группы.
Отметим, песня "Shum", с которой Go_A выступали на "Евровидении", возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify после финала конкурса.
Напомним, что солистка Go_A засветила в своем номере легендарного рок-музыканта, ванну и шампанское
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