Солистка группы Go_A Екатерина Павленко поделилась кадрами из Вильнюса

Коллектив, который представлял Украину на Евровидении 2021, сейчас принимает участие в фестивале в Литве. Катя Павленко на своей странице в Инстаграм показала отельный номер, в котором поселилась, пишет Politeka.net.

Похоже, певице досталось особенное жилье. На двери комнаты написано название легендарной английской рок-группы The Rolling Stones (тогда как на остальных - только номер).

А внутри – почти на всю стену портрет вокалиста Мика Джаггера.

«Так, тут у меня этот чувачок», - сказала Катя проводя рум тур.

Также в комнате она обнаружила шампанское.

Катя Павленко показала еще некоторые кадры номера и прошла в ванную.

«Так, короче. У меня есть шампанское, и у меня есть ванна. Угадайте, чем я буду заниматься сегодня вечером», - сказала певица.

Напомним, солистка Go_A обратилась к украинцам с пронзительной речью и довела до слез: "Когда мы будем все умирать..."

Как сообщала Politeka, солистка Go_A показала себя без макияжа и с "чаркой" в руке.

Также Politeka писала, что Катя Павленко из Go_A в черном боди расставила ноги перед камерой, такой Катю еще не видели.