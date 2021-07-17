Солистка группы "Go_A" Катя Павленко впечатлила образом во всем черном
Коллектив "Go_A" стал популярнее после того, как занял пятое место на песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net. Сейчас внимание к группе, а в особенности к ее солистке, приковано.
Артистка в своем Инстаграм сделала репост видео, обнародованное в ее фан-группе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Екатерина шла в черном мини, благодаря которому можно было рассмотреть ее ножки в грубых ботинках. Декольте наряда казалось неприличным.
Красотка дефилировала по улице, когда ее снимали мужчины со всех сторон.
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При этом у Павленко был невозмутимый взгляд.
Видео было снято в рамках поездки группы "Go_A" в Литву, где она выступила на сцене вместе с другими популярными группами.
Отметим, группа "Go_A" была создана в 2012 году. Коллектив долго работал над дебютным альбомом, который вышел в 2016-м. В результате популярность группы выросла
Группа гастролировала не только по Украине, но и за рубежом. А в 2017 году вышла совместная песня с Катей Chilly.
Группа не считалась форматом. А после отбора на "Евровидении" и занятия на конкурсе пятого места о коллективе узнали и другие страны.
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