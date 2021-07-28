Солистка популярной украинской группы "Go_A" Катя Павленко встревожила кадрами ЧП
Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей.
Как сообщает Politeka.net, в новых сторис на своей странице в Инстаграм Катя Павленко показала пожар, который сняла из окна квартиры многоэтажного дома. ЧП произошло рано утром в среду, 28 июля.
На кадрах видно, что во дворе дома что-то горит с периодическими взрывами, и выбрасывая вверх столб черного дыма.
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Пожар оперативно потушили.
На приближенных кадрах можно заметить, что горело припаркованное во дворе авто. Рядом стояли и другие машины.
Напомним, солистка Go_A после триумфа на "Евровидении" колесит по стране в автобусе с кроватями.
Как сообщала Politeka, солистка "Go_A" призналась, что ее беспокоит в звездной жизни.
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