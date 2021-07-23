Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко показала поклонникам, как расслабляется дома

В этом году Go_A представили Украину на «Евровидении» с песней «Шум». И хотя группа заняла только пятое место, их композиция стала настоящим хитом, который покорил не только Украину, но и весь мир.

Сейчас музыканты гастролируют по стране и продолжают работу над новой музыкой. А Екатерина еще и общается с поклонниками в социальных сетях. Как пишет Politeka.net, артистка устроила стрим, в котором рассказала фанатам о своих переживаниях.

На кадрах Павленко показала, как расслабляется у себя дома на балконе. Артистка уселась на полу, заварила себе чай, поиграла немного на гитаре, а затем откровенно обратилась к поклонникам.

В частности, Екатерина рассказала о своей работе. Она пожаловалась на проблему, с которой столкнулась.

«Я поняла, что в последнее время у меня пропало ощущение счастья. Ты вроде и на сцене выступаешь, и людей много приходит, и ты им поешь, и им нравится, и тебе еще бабло платят за концерты…Ты, короче, типа певица такая, звезда. А такого ощущения, когда у тебя грудная клетка вибрирует, нет…», - откровенно рассказала Павленко.

По словам певицы, она боялась, что ей может надоесть сцена. Позже ей удалось понять, для чего она этим занимается, однако поиски того самого ощущения счастья еще продолжаются.

Также в комментариях кто-то заметил, что лицо певицы выглядит грустным.

«Я не грустная, это такой макияж», - ответила Павленко.

Напомним, солистка "Go_A" оказалась в компании красавчиков, представив их украинцам.

Как сообщала Politeka, солистка "Go_A" без макияжа поразила естественной красотой.

Также Politeka писала, что солистка Go_A призналась, что ее объединяет с Måneskin.