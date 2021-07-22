Известная украинская певица Катерина Павленко, солистка "Go_A", показала себя и рассказала о двух мужчинах

Как пишет Politeka.net, Катерина Павленко стала известной украинцам после отбора на Евровидение. Весь коллектив удачно выступил на международном конкурсе и собрал миллионы просмотров своей песни на Ютуб. На днях Катерина призналась, что с победителем Евровидения Måneskin записала совместную песню. Не забывает красотка и о социальных сетях, где делится самым интересным.

На новом фото Катя показалась вместе со своими коллегами по сцене. Девушка стояла по центру, а молодые люди находились рядом.

"Знакомьтесь! Типы которые помогают делать движ у нас на концертах

@yurkiv_vania Тип-заводила! Мутит движ и генерирует идеи.

@sharipov__dmitriy просто котик которого хочется обнимать и тискать.

Спасибо что с нами", - написала Катя.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю вас всех", "Два котика", "Котики прибились к вам и остались", "Тигр, пантера и лев. Дикие и действенные".

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